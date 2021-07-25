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أميركا تتلقى خسارتها الأولى منذ أولمبياد 2004

أميركا فرنسا
أميركا خسرت أمام فرنسا 83-76

أميركا تتلقى خسارتها الأولى منذ أولمبياد 2004

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طوكيو - رويترز

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خسرت الولايات المتحدة 83-76 أمام فرنسا يوم الأحد ليتعرض الفريق الأميركي لأول هزيمة في كرة السلة للرجال بالألعاب الأولمبية منذ 2004.

وصعقت فرنسا الفريق الأميركي في آخر مواجهة بينهما في دور الثمانية بكأس العالم 2019 وتفوقت مرة أخرى في اليوم الافتتاحي لدور المجموعات في سايتاما بفضل 28 نقطة من إيفان فورنييه.

وبدأ الفريق الأميركي المباراة جيدا في الشوط الأول، وتقدم 37-45 بنهاية النصف الأول من المباراة بفضل أداء دفاعي قوي، لكن فرنسا تفوقت بنتيجة 25-11 في الربع الثالث الكارثي لتنتزع التقدم.

وعوضت الولايات المتحدة الفارق لتتقدم لفترة وجيزة مرة أخرى في الربع الأخير، لكن الفريق الفرنسي لم يستسلم وحقق أول انتصار في تاريخه على الفريق الأمريكي بالألعاب الأولمبية.

والفريق الأميركي هو المرشح دائما للتتويج في كرة السلة، وحقق الآن 138 انتصارا مقابل ست هزائم وأحرز 15 ميدالية ذهبية منذ انضمام اللعبة إلى البرنامج الأولمبي في 1936.

لكن مستواه في الآونة الأخيرة يوحي بأن الوصول إلى قمة منصة التتويج لن يكون سهلا مثل الماضي بعد خسارته في مباراتين وديتين هذا الشهر ومن بينهما هزيمة مفاجئة أمام نيجيريا المصنفة 22 عالميا.

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