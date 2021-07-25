أوساكا تتأهل إلى الدور الثاني في منافسات الفردي

تأهلت نعومي أوساكا إلى الدور الثاني في منافسات الفردي بأولمبياد طوكيو يوم الأحد بعد انتصارها السهل على الصينية تشينغ سايساي بنتيجة 6-1 و6-4.



وتأمل أوساكا أن تكون اللاعبة الرابعة التي تحرز ذهبية منافسات الفردي على أرضها منذ أولمبياد سيول 1988.



وأبلغت أوساكا الصحفيين: شعرت بتوتر بوجودي في اليابان حيث ألعب هنا لأول مرة في نحو عامين كما أنها مشاركتي الأولمبية الأولى.



وتعد أوساكا، التي أشعلت المرجل الأولمبي يوم الجمعة، واحدة من أبرز آمال اليابان في الحصول على ميدالية حيث تلعب على الملاعب الصلبة المفضلة لديها والتي شهدت حصولها على جميع ألقابها الأربعة في البطولات الأربع الكبرى.



وأشارت أوساكا إلى أنها كانت منتعشة بعد العطلة التي حصلت عليها منذ مايو من أجل صحتها النفسية.

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