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ظهور تاريخي لركوب الأمواج في الأولمبياد

البرازيلي فيريرا

ظهور تاريخي لركوب الأمواج في الأولمبياد

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طوكيو - رويترز

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كتب أربعة من أبرز متسابقي العالم في ركوب الأمواج التاريخ صباح يوم الأحد مع الظهور الأولمبي الأول لهذه الرياضة في ألعاب طوكيو في شاطئ تسوريجاساكي.

وفاز البرازيلي إيتالو فيريرا بأول جولة من التصفيات لركوب الأمواج في الأولمبياد ليتأهل مباشرة إلى الدور الثالث بعد التفوق على هيروتو أوهارا وليوناردو فيورافانتي ولياندرو أوسونا.

وقال فيريرا للصحفيين "أشعر بحماس هائل. إنه حدث استثنائي، ولقد تدربت كثيرا في الشهرين الماضيين. أنا سعيد جدا بالوجود هنا".

ولم تكن الأمواج حاضرة في المران الأخير يوم السبت، لكنها ظهرت خلال أول فترة من التجارب لتساعد المتسابقين على الأداء بقوة.

ويتم احتساب أفضل نتيجتين لكل متسابق في ركوب الأمواج، لذا جمع فيريرا 13.67 نقطة، وتفوق على الياباني أوهارا الذي حصل على 11.40 نقطة وتأهل أيضا إلى الدور الثالث.

وحصل الإيطالي فيورافانتي على 9.43 نقطة مقابل 8.27 نقطة لأوسونا، وسيلعب المتسابقان في الدور الثاني مع امتلاك فرصة إضافية لمواصلة التقدم في المسابقة. وتقام خمس جولات من تصفيات الرجال، ومثلها للسيدات، وسيتم استكمال كل هذه الجولات اليوم الأحد.

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