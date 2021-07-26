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البحرين تخسر للمرة الثانية على التوالي في كرة اليد

البحرين البرتغال
منتخب البحرين يحتل المركز قبل الأخير بمجموعته

البحرين تخسر للمرة الثانية على التوالي في كرة اليد

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طوكيو - د ب أ

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تعرض المنتخب البحريني للخسارة الثانية على التوالي في منافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو أمام نظيره البرتغالي 25 - 26 ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وكان المنتخب البحريني قد أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15 - 14، لكن المنتخب البرتغالي نجح في حسم المباراة لصالحه بعد فوزه 12 - 10 في الشوط الثاني.

وكان المنتخب البحريني قد خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب السويدي 31-32، فيما كان المنتخب البرتغالي قد خسر أمام نظيره المصري 31 - 37.

و يحتل المنتخب البحريني المركز الخامس قبل الأخير بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل المنتخب البرتغالي المركز الرابع برصيد نقطتين.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات الدنمارك ومصر والسويد واليابان والبحرين والبرتغال، ويتصدرها المنتخب الدنماركي برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني.

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