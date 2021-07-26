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الشرباتي يضمن حصول الأردن على ميداليته الأولمبية الثانية

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الشرباتي تغلب على الأوزبكي رافالوفيتش

الشرباتي يضمن حصول الأردن على ميداليته الأولمبية الثانية

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طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تأهل الأردني صالح الشرباتي إلى نهائي 80 كيلوغراما في التايكوندو في أولمبياد طوكيو بعد فوزه في الجولة الذهبية على الأوزبكي نيكيتا رافالوفيتش يوم الاثنين.

ويلعب الشرباتي في النهائي ضد الروسي ماكسيم خرامتكوف المصنف الأول والذي تغلب 13-1 على المصري سيف عيسى في الدور قبل النهائي.

وكان الشرباتي متقدما 11-6 قبل 14 ثانية من النهاية لكن رافالوفيتش أدرك التعادل قبل ثانيتين من شارة النهاية.

وفي الجولة الذهبية سجل الشرباتي نقطتين ليحسم تأهله إلى النهائي.

وسيضمن الأردن ميداليته الأولمبية الثانية في تاريخه وستكون أيضا في التايكوندو.

وكان أحمد أبو غوش أحرز ذهبية وزن 68 كيلوغراما في ريو قبل خمسة أعوام.

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