المصريان أبو القاسم وحمزة يودعان من ربع النهائي

خرج المصريان علاء أبو القاسم ومحمد ماهر حمزة من ربع نهائي مسابقة الشيش في رياضة المبارزة، الاثنين ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس.

وبعد تفوّق أبو القاسم (30 عاما)، حامل فضية لندن 2012، في دور الـ32 على الألماني بنجامين كليبرينك 15-11 ثم الروسي تحت علم محايد فلاديسلاف ميلنيكوف 15-12، خرج أمام الياباني تاكاهيرو شيكيني 13-15.

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من جهته، تغلّب محمد ماهر حمزة (20 عاما) في دور الـ32 على الإنجليزي ماركوس مبستيد 15-13، ثم تخطى الإيطالي أندريا كاسّارا 15-3، قبل خسارته أمام التشيكي ألكسندر تشوبينيتش 9-15.