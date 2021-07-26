.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المصريان أبو القاسم وحمزة يودعان من ربع النهائي

أبو القاسم سلاح الشيش
أبو القاسم خسر أمام الياباني شيكيني

المصريان أبو القاسم وحمزة يودعان من ربع النهائي

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

خرج المصريان علاء أبو القاسم ومحمد ماهر حمزة من ربع نهائي مسابقة الشيش في رياضة المبارزة، الاثنين ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس.

وبعد تفوّق أبو القاسم (30 عاما)، حامل فضية لندن 2012، في دور الـ32 على الألماني بنجامين كليبرينك 15-11 ثم الروسي تحت علم محايد فلاديسلاف ميلنيكوف 15-12، خرج أمام الياباني تاكاهيرو شيكيني 13-15.

من جهته، تغلّب محمد ماهر حمزة (20 عاما) في دور الـ32 على الإنجليزي ماركوس مبستيد 15-13، ثم تخطى الإيطالي أندريا كاسّارا 15-3، قبل خسارته أمام التشيكي ألكسندر تشوبينيتش 9-15.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذه الأسباب أعدم الفرنسيون عام 1793 أول رئيس للبرلمان لهذه الأسباب أعدم الفرنسيون عام 1793 أول رئيس للبرلمان
كارمن بصيبص للعربية.نت: كارمن بصيبص للعربية.نت: "العارف" يمثّل انطلاقتي السينمائية الحقيقية
الأكثر قراءة
بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها
عصير لأطول فترة عمرية دون أمراض أو زهايمر عصير لأطول فترة عمرية دون أمراض أو زهايمر
مسلح حوثي يقتل والدته بعد فشله في قتل والده بـ13 رصاصة مسلح حوثي يقتل والدته بعد فشله في قتل والده بـ13 رصاصة
صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته
صحيفة: تطبيق التأمين على عقد العمالة المنزلية في السعودية مطلع 2022 صحيفة: تطبيق التأمين على عقد العمالة المنزلية في السعودية مطلع 2022
السعودية.. غرة محرم موعد عودة معتمري الخارج وهذه الآلية السعودية.. غرة محرم موعد عودة معتمري الخارج وهذه الآلية
قبل أن تذهب
إعصار "إن- فا" يضرب ساحل شرق الصين ويتسبب بدمار كبير
إعصار "إن- فا" يضرب ساحل شرق الصين ويتسبب بدمار كبير
اكتشف المزيد