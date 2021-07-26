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تونس تخسر للمرة الثانية في منافسات الكرة الطائرة

من لقاء تونس وفرنسا

تونس تخسر للمرة الثانية في منافسات الكرة الطائرة

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طوكيو - د ب أ

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تلقى المنتخب التونسي هزيمته الثانية على التوالي في منافسات كرة الطائرة للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو بخسارته أمام نظيره الفرنسي صفر- 3 يوم الاثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وحسم الفريق الفرنسي الفوز بثلاثة أشواط متتالية وبنتيجة 25 - 21 و25 - 11 و25 - 21.

واستهل منتخب تونس مشواره في الأولمبياد بالخسارة على يد البرازيل صفر - 3 وبنفس النتيجة خسرت فرنسا أمام أميركا في الجولة الأولى.

وواصلت إيران انطلاقتها الناجحة وحققت الانتصار الثاني على التوالي حيث تغلبت على فنزويلا 3 - صفر ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفرض المنتخب الإيراني، الذي فاز في الجولة الأولى على بولندا، هيمنته أمام نظيره الفنزويلي، الذي خسر أمام اليابان في الجولة الأولى، وتغلب عليه بثلاثة أشواط نظيفة بنتائج 25 - 17 و25 - 20 و25 - 18.

أما المنتخب البولندي، فقد استعاد توازنه وتغلب اليوم على نظيره الإيطالي 3 - صفر بنتيجة أشواط 25 - 20 و26 - 24 و25 - 20 ، علما بأن المنتخب الإيطالي كان قد فاز في الجولة الأولى على نظيره الكندي.

وحقق المنتخب الروسي انتصاره الثاني وتغلب على نظيره الأميركي 3 - 1 ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث كان قد فاز في الجولة الأولى على الأرجنتين.

وفاز الفريق الروسي اليوم بنتيجة أشواط 25 - 23 و27 - 25 و21 - 25 و25 - 23، ليفسد على نظيره الأميركي احتفاله بالفوز في الجولة الأولى على المنتخب الفرنسي.

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