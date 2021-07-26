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دياز تحقق أول ذهبية أولمبية في تاريخ الفلبيين

هيدلي دياز
الرباعة الفلبينية حققت 224 في المجموع

دياز تحقق أول ذهبية أولمبية في تاريخ الفلبيين

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طوكيو - رويترز

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أصبحت الرباعة الفلبينية هيديلي دياز يوم الاثنين أول فائزة بميدالية ذهبية أولمبية في تاريخ بلادها بعد تفوقها في وزن 55 كيلوجراما في منافسات رفع الأثقال للسيدات في ألعاب طوكيو.

وفي المشاركة الرابعة لها في الأولمبياد حققت الرباعة البالغ عمرها 30 عاما 224 كيلوغراما في المجموع لتسجل رقما قياسيا أولمبيا.

ونالت الصينية لياو كيويون، التي أخفقت في معادلة رقمها القياسي العالمي، الفضية بعد أن حققت 223 كيلوجراما في المجموع بينما حصلت رباعة قازاخستان زولفيا تشينشانلو على البرونزية بمجموع 213 كيلوغراما.

وفازت تشينشانلو بالذهبية في ألعاب لندن 2012 لكن في 2016 تم تجريدها من ميدالية بعد أن أخفقت في اختبارات منشطات بعد إعادة فحص عينات.

وبعد أن أدت المحاولة الأخيرة في مسابقة متكافئة للغاية أخفت دياز وجهها بيدها وأجهشت بالبكاء قبل أن تعانق مدربيها.

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