سلوفينا تهزم الأرجنتين في ظهورها الأول بالأولمبياد

فاز المنتخب السلوفيني لكرة السلة للرجال على نظيره الأرجنتيني 118-100 في ظهوره الأول في الأولمبياد يوم الاثنين بعد أن سجل لوكا دونتشيتش 48 نقطة.



وربما تكون الأرجنتين الأفضل من منافستها أولمبيا بعد أن فازت بذهبية وبرونزية لكن سلوفينيا الوافد الجديد على المسابقة لم تشعر بأي رهبة وتقدمت مبكرا بفضل أربع رميات ثلاثية متتالية من بينها ثلاث سجلها دونتشيتش.



وبحلول نهاية الشوط الأول كان دونتشيتش قد سجل بالفعل 31 نقطة أي نحو نصف عدد نقاط فريقه ليتقدم 62-42 ولم يتراجع بعدها.



وسجل دونتشيتش ست رميات ثلاثية واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم خمس كرات حاسمة.



وقاد لويس سكولا الذي كان يشارك في الأولمبياد للمرة الخامسة مع الأرجنتين فريقه بتسجيل 23 نقطة.

مادة اعلانية