كوريا تستحوذ على ذهبية القوس والسهم لفرق الرجال

توجت كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية لمنافسات القوس والسهم لفرق الرجال يوم الاثنين في أولمبياد طوكيو 2020.



ونالت كوريا الجنوبية ثالث ميدالية ذهبية على التوالي في منافسات القوس والسهم الأولمبية.



وتفوق الفريق الكوري المكون من أو جين هيك وكين وو جين وكيم جي ديوك على الفريق التايواني المؤلف من دينغ يو تشينغ وتانغ جي تشون ووي تشون هينغ بنتيجة 6 -0 في النهائي.



وحصد الفريق الكوري ست ميداليات ذهبية في منافسات فرق الرجال على مدار مشاركاته الأولمبية.



وفاز الفريق الكوري بذهبية الفرق في أولمبياد لندن 2012 ثم حقق الإنجاز ذاته في دورة ريو 2016.

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