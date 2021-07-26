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مبارزة أرجنتينية تخسر مباراة وتتلقى عرضاً للزواج

المبارزة الأرجنتينية مع مدربها

مبارزة أرجنتينية تخسر مباراة وتتلقى عرضاً للزواج

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طوكيو - د ب أ

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تعرضت لاعبة المبارزة الأرجنتينية ماريا بيلين بيريز موريس للخسارة في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين ولكنها ستتذكر هذا الأولمبياد خاصة أنها تلقت عرضا للزواج من مدربها.

وكانت بيريز "36 عاما" تدلي بمقابلة تلفزيونية عندما ظهر مدربها لوكاس غويليرمو ساوسيدو خلفها بملاحظة مكتوب فيها باللغة الإسبانية: هل ترغبين في الزواج مني؟

وقالت بيريز موريس المرتبطة بساوسيدو منذ 17 عاما: قالت الصحافة لي أن أستدير، وكان لديه رسالة؟ نسيت كل شيء. كنت مثل يا إلهي.

وأضافت: نحن سعداء للغاية. نحن شركاء جيدون للغاية. بالطبع توجد خلافات، ولكننا نستمتع بوقتنا سويا. نحب بعضنا كثيرا، ونريد أن نقضي حياتنا سويا.

وأضافت: سنحتفل في بوينس آيرس بحفل شواء كبير.

ونجح ساوسيدو "51 عاما" مع بيريز موريس في المرة الثانية، حيث كان تقدم لها في باريس ولكنها رفضت عرض الزواج بعد بطولة العالم 2010.

وقال: قالت لا. بعد أن تنافست، خرجنا لاحتساء القهوة والقيام بجولة، بعد ذلك سألتها، وقالت لي، هذه مزحة لا أنا صغيرة، ربما في المستقبل.

وأكد: أنا أحبها، وعندما خسرت المباراة حزنت كثيرا، لذلك ربما عرض الزواج هذا غير عقليتها. كتبت على الورقة في لحظتها. لو كانت فازت، لا، كنت سأنتظر.

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