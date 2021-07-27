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أوساكا تخيب أمل اليابان بالحصول على ذهبية التنس

أوساكا
نعومي خسرت أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا

أوساكا تخيب أمل اليابان بالحصول على ذهبية التنس

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طوكيو - رويترز

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خسرت نعومي أوساكا، التي كانت تمثل أكبر أمل لليابان في إحراز ميدالية ذهبية في التنس، يوم الثلاثاء في الدور الثالث في منافسات فردي السيدات بأولمبياد طوكيو 2020 في انتكاسة للروح المعنوية لأصحاب الضيافة.

وسقطت المصنفة الثانية عالميا بنتيجة 6-1 و6-4 أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في مفاجأة مبكرة في اليوم الرابع بالألعاب الأولمبية.

وفقدت مسابقة التنس الآن اثنتين من اللاعبات الكبار بعد خسارة المصنفة الأولى عالميا آشلي بارتي في الدور الأول يوم الأحد.

وبدت أوساكا، التي أضاءت الشعلة الأولمبية في افتتاح الألعاب، في مزاج سيء على ملاعب طوكيو الزرقاء ولم تصل أبدا إلى مستواها أمام منافستها التشيكية.

وارتكبت اللاعبة اليابانية 18 خطأ سهلا طيلة المباراة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف عدد الأخطاء السهلة التي ارتكبتها فوندروسوفا.

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