انسحاب الأميركية سيمون بايلز من نهائي فرق الجمباز

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز يوم الثلاثاء أن الأمريكية سيمون بايلز انسحبت من نهائي فرق الجمباز للسيدات بعد الدورة الأولى، ولم يتضح بعد موقفها من المشاركة في الأحداث المتبقية.

ونافست بايلز في مسابقة القفز في الدورة الأولى، وحصلت على نقاط منخفضة إلى حد ما بعدما وقعت في خطأ، وبعد ذلك تركت الملعب وعادت بقدم مربوطة بشدة، وشاركت جوردان تشايلز بدلا منها في مسابقة المتوازي المختلف الارتفاع.

مادة اعلانية

وبعد ذلك نشر الاتحاد الدولي للجمباز تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها : بعد دورة واحدة، ستغيب سيمون بايلز عن نهائي منافسات الفرق للسيدات.

ولم يدل الاتحاد الأمريكي للجمباز بأي تفاصيل، حيث ذكر : انسحبت سيمون بايلز من منافسات نهائي الفرق بسبب مشكلة طبية. سيتم تقييمها بشكل يومي لتحديد تصريح طبي للمسابقات المستقبلية.

ولم تظهر البطلة الأولمبية أربع مرات وبطلة العالم 19 مرة مهيمنة كما كان حالها في السابق خلال أولمبياد طوكيو، وانسحابها يوم الثلاثاء أنهى مساعيها نحو حصد ستة ميداليات ذهبية.

ولكنها تصدرت التصفيات في منافسات الفردي المقرر إقامتها الخميس المقبل كما أنها تتواجد في نهائيات الأجهزة الأربعة التي تقام الأسبوع المقبل.

ودعمت بايلز بحماس شديد زميلاتها في الفريق، تشايلز وجرايس كالوم وسونيسا لي، بعد انسحابها من المعركة الدرامية أمام الفريق الروسي لنيل الميدالية الذهبية.