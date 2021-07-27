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إيطاليا تهزم تركيا في كرة الطائرة للسيدات

إيطاليا تركيا
إيطاليا حققت فوزها الثاني في المجموعة

إيطاليا تهزم تركيا في كرة الطائرة للسيدات

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طوكيو - د ب أ

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تغلب المنتخب الإيطالي على نظيره التركي 3-1 يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بمنافسات كرة الطائرة للسيدات في أولمبياد طوكيو.

وتفوق المنتخب الإيطالي بواقع 25 - 22 و25 - 20 و25 -15، فيما فاز المنتخب التركي في شوط وحيد بنتيجة 25 - 23.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب المنتخب الأميركي على نظيره الصيني بنتائج أشواط 29 - 27 و25 - 22 و25 - 21، إذ استهل مشواره بالفوز على المنتخب الأرجنتيني 3 - صفر في الجولة الأولى.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تلقى الهزيمة الثانية له في المجموعة، إذ خسر أمام نظيره الروسي 3 - صفر بنتائج أشواط 25 - 19 و25 - 15 و25 - 13 ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

واستعاد الفريق الروسي بذلك توازنه بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام نظيره الإيطالي صفر-3.

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