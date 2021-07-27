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غموض حول استمرار بايلز في أولمبياد طوكيو

بايلز
سيمون قالت بأنها تشعر بـ"جرح في كبريائها"

غموض حول استمرار بايلز في أولمبياد طوكيو

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

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كشفت أسطورة الجمباز الأميركية سيمون بايلز أنها ليست مصابة وتركز في صحتها الذهنية بعد انسحابها من نهائي الفرق في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء لكنها أضفت غموضا حول استمرارها في الألعاب.

وفازت اللجنة الأولمبية الروسية بمسابقة فرق السيدات لتحرم بايلز من تحقيق حلمها الأولمبي بالفوز بست ذهبيات في العاصمة اليابانية بعدما نالت الولايات المتحدة الفضية فيما حصلت بريطانيا على البرونزية.

وقالت بايلز: بعد الأداء الذي قدمته لم أرغب في المنافسة وحسب. لست مصابة وأشعر فقط بجرح في كبريائي.

وعن مستقبلها في ألعاب طوكيو قالت "سنرى ما سيحدث يوم الخميس" مشيرة إلى نهائي كل الأجهزة للسيدات.

وأضافت: سنراقب الوضع يوما بيوم وسنرى ما سيحدث. أحاول فقط الاستعداد للاختبار القادم. حاولت مساعدة الفريق وقدم المستوى المطلوب.

وتابعت: يجب أن أركز في صحتي الذهنية واعتقد أنها قضية بارزة الآن. يجب أن نحمي أذهاننا وأجسادنا ولا يجب أن نفعل فقط ما يريده العالم منا.

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