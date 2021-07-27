فونكه تمنح ألمانيا أول ذهبية في أولمبياد طوكيو

توجت الألمانية ريكاردا فونكه بالميدالية الذهبية لسباق قوارب الكاياك المتعرج للسيدات ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020 لتحقق أول ميدالية ذهبية لبلادها في الدورة.

وحلت الإسبانية مايالين تشوراوت في المركز الثاني خلال السباق الذي جرى يوم الثلاثاء لتحصد الميدالية الفضية فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأسترالية جيسيكا فوكس.

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وضمت تشوراوت ميداليتها الفضية إلى الميدالية الذهبية التي حصدتها في دورة ريو 2016 والبرونزية التي نالتها في أولمبياد لندن 2012، كما نالت فوكس البرونزية بعد أن حصدت برونزية ريو 2016 وفضية دورة لندن 2012.

ونجحت فونكه في الفوز بالذهبية بعد سلسلة من الظروف المؤلمة، وأبرزها وفاة مدربها شتيفان هاينزه في حادث سير خلال دورة ريو 2016 التي غابت عنها النجمة الألمانية.

وجاءت الميدالية الذهبية التي أحرزتها فونكه بعد أسبوعين من الفيضانات المدمرة التي ضربت بلدة أرفايلر مسقط رأسها مما خلف 170 قتيلا.

وأهدت فونكه بلدها ألمانيا أول ميدالية ذهبية في طوكيو بعد حصد ثلاث ميداليات برونزية في الأيام الأولى من الدورة الأولمبية.