.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فونكه تمنح ألمانيا أول ذهبية في أولمبياد طوكيو

فونكه
فونكه عانت من عدة ظروف صعبة في الأعوام الماضية

فونكه تمنح ألمانيا أول ذهبية في أولمبياد طوكيو

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

توجت الألمانية ريكاردا فونكه بالميدالية الذهبية لسباق قوارب الكاياك المتعرج للسيدات ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020 لتحقق أول ميدالية ذهبية لبلادها في الدورة.

وحلت الإسبانية مايالين تشوراوت في المركز الثاني خلال السباق الذي جرى يوم الثلاثاء لتحصد الميدالية الفضية فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأسترالية جيسيكا فوكس.

وضمت تشوراوت ميداليتها الفضية إلى الميدالية الذهبية التي حصدتها في دورة ريو 2016 والبرونزية التي نالتها في أولمبياد لندن 2012، كما نالت فوكس البرونزية بعد أن حصدت برونزية ريو 2016 وفضية دورة لندن 2012.

ونجحت فونكه في الفوز بالذهبية بعد سلسلة من الظروف المؤلمة، وأبرزها وفاة مدربها شتيفان هاينزه في حادث سير خلال دورة ريو 2016 التي غابت عنها النجمة الألمانية.

وجاءت الميدالية الذهبية التي أحرزتها فونكه بعد أسبوعين من الفيضانات المدمرة التي ضربت بلدة أرفايلر مسقط رأسها مما خلف 170 قتيلا.

وأهدت فونكه بلدها ألمانيا أول ميدالية ذهبية في طوكيو بعد حصد ثلاث ميداليات برونزية في الأيام الأولى من الدورة الأولمبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
الأكثر قراءة
بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية
شاهد كيف رد جندي تونسي عندما طلب منه الغنوشي الدخول للبرلمان شاهد كيف رد جندي تونسي عندما طلب منه الغنوشي الدخول للبرلمان
صحوة متأخرة.. صانع سجائر صحوة متأخرة.. صانع سجائر "مارلبورو" يدعو لحظر التدخين !
شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة
مصرية تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها مصرية تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها
بالصور.. ممشى فوق جسر معلق بين السحاب جنوب السعودية بالصور.. ممشى فوق جسر معلق بين السحاب جنوب السعودية
قبل أن تذهب
العربية في جولة أعلى سد الرصيرص.. السودان يفتح البوابات استعدادا
العربية في جولة أعلى سد الرصيرص.. السودان يفتح البوابات استعدادا
اكتشف المزيد