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ملاكم مغربي يفقد أعصابه ويحاول "عض" نظيره النيوزيلندي

باعلا ملاكمة
باعلا حاول حض منافسه نيكيا

ملاكم مغربي يفقد أعصابه ويحاول "عض" نظيره النيوزيلندي

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

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لم يواجه الملاكم النيوزيلندي ديفيد نيكيا أزمة في فوزه 5-صفر على يونس باعلا في منافسات الوزن الثقيل الأولمبية اليوم الثلاثاء باستثناء استكمال النزال بعد محاولة عض من الملاكم المغربي.

وفاز نيكيا، صاحب ذهبيتين في ألعاب الكومنولث، بأول جولتين بسهولة، وتسبب في معاناة باعلا بضرباته السريعة المتتالية.

وفقد الملاكم المغربي البالغ عمره 22 عاما هدوءه وحاول عض أذن نيكيا خلال تقارب الملاكمين في الجولة الثالثة، لكن نيكيا نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب.

واستمر النزال، وحقق نيكيا، الذي شارك في حمل علم نيوزيلاندا في حفل افتتاح الأولمبياد يوم الجمعة، الفوز 5-صفر ليتأهل إلى دور الثمانية، لكنه أبدى اندهاشه من عدم مشاهدة الحكم للواقعة.

وقال نيكيا البالغ عمره 25 عاما: هل رأيت ذلك؟ لا أعتقد أن الحكم شاهد ذلك.

وأضاف: لم يتمكن من وضع فمه بالكامل. لحسن الحظ كان يضع واقيا للفم، وكان لدي الكثير من العرق. لا أتذكر ما قلته له، لكني قلت له بعض الكلمات السيئة.

وتابع: تعرضت للعض مرة واحدة قبل ذلك في صدري خلال ألعاب الكومنولث في غولد كوست، لكن الغريب أن هذا يحدث في الأولمبياد.

ولم يرد بعد المتحدث باسم الوفد المغربي في طوكيو على طلب في رسالة عبر البريد الإلكتروني للتعليق على الأمر.

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