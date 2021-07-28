الياباني هاشيموتو يفوز بذهبية الجمباز

توج الياباني الشاب دايكي هاشيموتو يوم الأربعاء بالميدالية الذهبية لمسابقة الفردي العام للرجال ضمن منافسات الجمباز الفني بأولمبياد طوكيو 2020.

وسار هاشيموتو على نهج الأسطورة الياباني كوهي يوشيمورا ومنح اليابان ثالث ميدالية ذهبية على التوالي في مسابقة الفردي العام في أولمبياد طوكيو.

مادة اعلانية

وخسر هاشيموتو الصدارة مبكرا لكنه عاد وتقدم على الصيني تشياو روتينغ بطل العالم لعام 2017.



وسجل هاشيموتو مجموع 88.464 نقطة مقابل 88.065 نقطة لتشياو الذي حصد الميدالية الفضية فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الروسي نيكيتا ناغورني بطل العالم لعام 2019 والذي سجل 88.031 نقطة.



وسار هاشيموتو على نهج "الملك كوهي" يوشيموري الذي فاز بكل الألقاب الممكنة في مسابقة الفردي العام للجمباز الفني بين عامي 2009 و2016 إذ تضم حصيلة إنجازاته، عشرة ألقاب في بطولة العالم وثلاث ميداليات ذهبية أولمبية.