.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بايلز تنسحب من نهائي مسابقة الفردي في الجمباز

بايلز
سيمون أرادت التركيز على صحتها الذهنية

بايلز تنسحب من نهائي مسابقة الفردي في الجمباز

متابع الغاء المتابعة

طوكيو- د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الأميركي للجمباز يوم الأربعاء انسحاب النجمة سيمون بايلز من نهائي مسابقة الفردي العام ضمن منافسات الجمباز الفني بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو "من أجل التركيز على صحتها الذهنية".

وكانت بايلز (24 عاماً) قد انسحبت الثلاثاء من مسابقة الفرق، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمالات مشاركتها في مسابقة الفردي العام المقررة الخميس.

وذكر الاتحاد الأمريكي للجمباز يوم الأربعاء: بعد المزيد من التقييم الطبي، انسحبت سيمون بايلز من نهائي مسابقة الفردي العام.

وأضاف: نحن نؤيد قرار سيمون بكل إخلاص ونشيد بشجاعتها في منح الأولوية لسلامتها. فشجاعتها تظهر من جديد جدارتها بأن تكون نموذجا يحتذى به لدى الكثيرين.

وكانت بايلز، المتوجة أربع مرات في أولمبياد ريو 2016، تسعى إلى أن تصبح أول لاعبة تحافظ على اللقب الأولمبي في مسابقة الفردي العام منذ أن حققت فيرا تشاسلافسكا لاعبة تشيكوسلوفاكيا ذلك الإنجاز في دورتي 1964 و1968 الأولمبيتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون
شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند
الأكثر قراءة
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها
السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة
احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ
قبل أن تذهب
بعد قرارات رئيس تونس.. فزع يصيب الإخوان في دول عربية
بعد قرارات رئيس تونس.. فزع يصيب الإخوان في دول عربية
اكتشف المزيد