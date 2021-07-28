بايلز تنسحب من نهائي مسابقة الفردي في الجمباز

أعلن الاتحاد الأميركي للجمباز يوم الأربعاء انسحاب النجمة سيمون بايلز من نهائي مسابقة الفردي العام ضمن منافسات الجمباز الفني بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو "من أجل التركيز على صحتها الذهنية".



وكانت بايلز (24 عاماً) قد انسحبت الثلاثاء من مسابقة الفرق، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمالات مشاركتها في مسابقة الفردي العام المقررة الخميس.



وذكر الاتحاد الأمريكي للجمباز يوم الأربعاء: بعد المزيد من التقييم الطبي، انسحبت سيمون بايلز من نهائي مسابقة الفردي العام.



وأضاف: نحن نؤيد قرار سيمون بكل إخلاص ونشيد بشجاعتها في منح الأولوية لسلامتها. فشجاعتها تظهر من جديد جدارتها بأن تكون نموذجا يحتذى به لدى الكثيرين.



وكانت بايلز، المتوجة أربع مرات في أولمبياد ريو 2016، تسعى إلى أن تصبح أول لاعبة تحافظ على اللقب الأولمبي في مسابقة الفردي العام منذ أن حققت فيرا تشاسلافسكا لاعبة تشيكوسلوفاكيا ذلك الإنجاز في دورتي 1964 و1968 الأولمبيتين.

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