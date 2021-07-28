فوز كبير لأميركا على إيران في كرة السلة

عادت الولايات المتحدة للطريق الصحيح في مسعاها للفوز بالميدالية الذهبية الرابعة على التوالي في مسابقة كرة السلة الأولمبية للرجال يوم الأربعاء بعد فوزها بفارق 54 نقطة على إيران بفضل سلسلة من الرمايات الثلاثية لتطوي صفحة الخسارة المخيبة يوم الأحد أمام فرنسا.

وتألق داميلان ليلارد ليسجل ست رميات ثلاثية في الشوط الأول لتتقدم الولايات المتحدة 60-30.

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وأنهى ليلارد، الذي يلعب مع بورتلاند تريل بليزرز في دوري السلة الأميركي للمحترفين، المباراة مسجلا 21 نقطة وسجلت الولايات المتحدة 19 رمية ثلاثية لتحقق الانتصار 120-66.

وسيخفف هذا الانتصار مشاعر القلق بشأن الفريق الأميركي بعد هزيمة مفاجئة أمام فرنسا يوم الأحد كانت الخسارة الأولى في الأولمبياد منذ 2004 والسادسة فقط في تاريخ المسابقة.

لكن الفريق الأميركي تألق اليوم وأنهى كيفن دورانت المباراة مسجلا 10 نقاط واستحوذ على خمس كرات وقدم خمس تمريرات حاسمة.

وستلعب الولايات المتحدة مع التشيك يوم السبت بينما تواجه إيران منافستها فرنسا في اليوم ذاته.