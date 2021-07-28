كندا تحقق أول انتصار لها في كرة الطائرة على حساب إيران

حققت كندا أول انتصار لها في الكرة الطائرة للرجال في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء بعد أن روضت إيران في المجموعة الأولى بينما خسرت اليابان لأول مرة أمام إيطاليا بعد أربعة أشواط.

وبعد الخسارة أمام إيطاليا واليابان تألقت كندا مستفيدة من أخطاء الفريق الإيراني لتفوز بالشوط الأول بسهولة.

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وشهد الشوطان الثاني والثالث تقاربا في المستوى لكن الفريق الكندي نجح في النهاية في حسم الأمور.

وفازت إيطاليا على اليابان 25-20 و25-17 و23-25 و25-21 لتزيح أصحاب الضيافة عن صدارة المجموعة الأولى.

وصعدت بولندا للقمة بالفوز 25-16 و25-13 و18-25 و25-15 على فنزويلا.

ويبقى فريق اللجنة الأولمبية الروسية الوحيد الذي لم يخسر في ثلاث مباريات بعد التفوق على البرازيل المصنفة الأولى عالميا‭ ‬في المجموعة الثانية.

وتألق ديميتري فولكوف مجددا بتسجيل 19 نقطة خلال فوز اللجنة الأولمبية الروسية 25-22 و25-20 و25-20.