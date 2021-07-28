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مصر تهزم اليابان في كرة اليد

مصر اليابان
منتخب مصر حقق فوزه الثاني في المنافسة

مصر تهزم اليابان في كرة اليد

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طوكيو - د ب أ

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حقق المنتخب المصري انتصاره الثاني في منافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو وتغلب على نظيره الياباني 33 - 29 يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره بالفوز على نظيره البرتغالي ثم خسر أمام الدنمارك، لكنه عاد إلى طريق الانتصارات مجددا على حساب أصحاب الأرض.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متفوقا 18 - 11، وتقدم المنتخب الياباني في الشوط الثاني 18 - 15 لكن الفريق المصري استفاد من تقدمه بفارق كبير في الشوط الأول.

وفي المجموعة نفسها، واصل منتخبا الدنمارك والسويد انطلاقتيهما وحققا الفوز على البحرين والبرتغال على الترتيب.

وتغلب منتخب الدنمارك على نظيره البحريني 31 - 21 ، إذ تفوق عليه في الشوط الأول 12 - 7 وواصل هيمنته في الشوط الثاني الذي أنهاه متفوقا 19 - 14.

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