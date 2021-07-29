أولمبياد طوكيو تشهد 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المعنيين بالأولمبياد.

وهذه هي أكبر حصيلة يومية من الإصابات بالعدوى في الأولمبياد، منذ أول يوليو الجاري. وأضاف تقرير اللجنة المنظمة، أن قائمة الإصابات الجديدة تشمل ثلاثة رياضيين، دون الكشف عن هويتهم، ليصل إجمالي عدد المصابين من الرياضيين في الأولمبياد بذلك إلى 20 حالة.

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ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد حتى الآن إلى 193 حالة، وذلك بدءا من أول يوليو الجاري. وتخضع طوكيو لحالة الطوارئ لفترة تتضمن فترة الأولمبياد الذي يقام بدون حضور جماهير.