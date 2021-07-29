ديوكوفيتش إلى نصف النهائي وخروج ميدفيديف

اكتسح الصربي نوفاك دويوكوفيتش المصنف أول عالميًا نظيره الياباني صاحب الأرض كي نيشيكوري 6-2، 6-صفر الخميس، في طريقه إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كرة المضرب في أولمبياد طوكيو، فيما ودّع الروسي دانييل مدفيديف الثاني في اليوم الأول بعد استجابة المنظمين لمطالبه.

وبدأت منافسات الخميس للمرة الاولى اعتبارًا من الساعة الثالثة بعد الظهر في التوقيت المحلي (6,00 ت غ) بدلا من الحادية عشرة صباحًا، بعد أن اشتكى العديد من اللاعبين على غرار ديوكوفيتش وفي مقدمتهم مدفيديف من الطقس الحار والرطوبة العالية.

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وقضى ديوكوفيتش على آخر آمال اليابان في المسابقة بعد الخروج الصادم للمرشحة الأبرز ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميًا في الدور الثالث.

ويلتقي "دجوكر"، المتوّج بعشرين لقبًا كبيرًا وحامل برونزية بكين 2008 في دور الأربعة مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسًا عالميًا أو الفرنسي جيريمي شاردي.

ويطمح "نولي" لتحقيق الغراند سلام الذهبي، أي التتويج بالبطولات الاربع الكبرى والميدالية الذهبية الأولمبية في عام واحد، وهو إنجاز سبق فقط للألمانية شتيفي غراف أن حققته في العام 1988، بعد أن حصد ألقاب أستراليا المفتوحة، رولان غاروس وويمبلدون هذا العام وتنتظره فلاشينغ ميدوز الشهر المقبل.

وكان أعلن الاتحاد الدولي لكرة المضرب الاربعاء عن تأخير المباريات اعتبارا من الخميس حيث قال في بيان إن "هذا لمصلحة ورفاهية اللاعبين"، مضيفًا ان القرار "اتُخذ وفقًا لتوصيات اللجنة الاولمبية الدولية، منظمي الاولمبياد وخدمة البث الأولمبي وأيضًا اللاعبين والحكام والخبراء الطبيين وغيرهم من العناصر الاساسيين".

وبعد أن كان من أول الاشخاص المطالبين بإقامة المباريات مساء وقال للحكم الاربعاء خلال فوزه على الايطالي فابيو فونيني إنه "بإمكاني أن أتوفى" من الحرارة العالية وعانى من ضيق تنفس، خرج في اليوم الاول التي أقيمت فيها المباريات بعد الظهر.

وسقط مدفيديف أمام الاسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 11 عالميًا 6-2، 7-6 (7/5) في مباراة أكثر فيها من الاخطاء المباشرة (26 مقابل 16 لخصمة).

ويلتقي الاسباني في دور الاربعة مع روسي آخر هو كارن خاتشانوف الفائز في مباراة مثيرة على الفرنسي أوغو أومبير 7-6 (7/4)، 4-6، 6-3.

لدى السيدات، باتت السويسرية بيليندا بنتشيتش أولى المتأهلات إلى المباراة النهائية بتغلبها على الكازخستانية إيلينا ريباكينا في مباراة ماراتونية 7-6 (7-2) و4-6 و6-3 في نصف النهائي.

واحتاجت بنتشيتش المصنفة 12 عالميًا إلى ساعتين و46 دقيقة للتخلص من عقبة ريباكينا التي كانت أطاحت الإسبانية غاربيني موغوروسا من ربع النهائي.

وأضافت بنتشيتش ريباكينا إلى قائمة ضحاياها في طوكيو أبرزهن التشيكية باربورا كرايتشكوفا الثامنة وبطلة رولان غاروس في ثمن النهائي ووصيفة الاخيرة الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا في ربع النهائي.

وتلتقي بنتشيتش (24 عامًا) في النهائي مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة سادسة أو التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الـ42 اللتين تلتقيان لاحقًا.

وقالت بنتشيتش التي قد تصبح أول لاعبة سويسرية تفوز بالذهب "أن أحقق ميدالية، فهذا أعظم شيء. حتى التواجد هنا كرياضية في الاولمبياد هو أمر رائع. لا أشعر بالضغط الآن. أنا فقط سعيدة لأنني سأفوز بميدالية".

وتأمل أيضًا بنتشيتش أن تضمن ميدالية على جبهة أخرى في زوجي السيدات حيث ستعود الى أرض الملعب لاحقًا الخميس لتواجه وزميلتها فيكتوريا غولوبيك الثنائي البرازيلي لاورا بيغوسي ولويزا ستيفاني في نصف النهائي.

وفي حال عبرتا، تلتقيان في النهائي مع كرايتشيكوفا وكاتيرينا سينياكوفا الفائزتين على الثنائي الروسي إيلينا فيسنينا وفيرونيكا كوديرميتوفا 6-3، 3-6، 10-6.

وفي الزوجي المختلط، عبر الثنائي أندري روبليف وبافليوتشنكوفا الى نصف النهائي بفوزه على نظيره الياباني بين ماكلاشلن وإينا شيباهارا 7-6، 6-7 (7/صفر)، 10-8.