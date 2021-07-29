"الأولمبية الأميركية" تستبعد نجم القفز بالزانة من أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة الأولمبية الأميركية استبعاد سام كندريكس، بطل العالم في القفز بالزانة، من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة: "تماشيا مع القواعد والبروتوكولات المحلية (في طوكيو)، جرى نقله إلى فندق ليخضع للعزل".

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وأضافت اللجنة: "سام عضو مذهل وبارع في بعثة أميركا، وسنفتقد حضوره". ويعد كندريكس، 28 عاما، الأبرز بين أكثر من 20 رياضيا تعرضوا للإصابة بعدوى كورونا خلال أولمبياد طوكيو حتى الآن.

وتوج كندريكس بطلا للعالم عامي 2017 و2019 وأحرز الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016. وكان من المنتظر أن يخوض منافسة شرسة مع السويدي أرماند دوبلانتيس على الميدالية الذهبية لمنافسات القفز بالزانة التي تنطلق في 31 يوليو الجاري.