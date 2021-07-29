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فريق ألعاب القوى الأسترالي يخضع بأكمله للعزل الصحي

مشاركة سابقة للفريق الأسترالي

فريق ألعاب القوى الأسترالي يخضع بأكمله للعزل الصحي

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طوكيو - د ب أ

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ذكرت عدة تقارير إعلامية في اليابان اليوم الخميس أن جميع أفراد الفريق الأسترالي لألعاب القوى المنافس في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، والبالغ عددهم 63 فردا، يخضعون للعزل الصحي، وذلك بعد الإعلان عن إصابة نجم القفز بالزانة الأميركي سام كندريكس، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ونقلت تقارير عن بيان للجنة الأولمبية الأسترالية :"أعضاء فريق رياضات المضمار والميدان الأسترالي في أولمبياد طوكيو، يخضعون للعزل في غرفهم كإجراء وقائي بعد الإعلان عن أنباء انتقال عدوى كورونا إلى أحد أعضاء الفريق الأمريكي لرياضات المضمار والميدان".

وأضاف البيان :"أعضاء الفريق الأسترالي يخضعون الآن للفحوص، تماشيا مع البروتوكولات المتبعة في بعثة أستراليا للأولمبياد".

وتفتتح منافسات ألعاب القوى غدا الجمعة في طوكيو، ومن المفترض أن يخوض الأسترالي كورتيس مارشال تصفيات القفز بالزانة بعد غد السبت، علما بأنه تردد أنه تدرب مع هندريكس.

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