اليابان تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات الذهبية في الأولمبياد

حققت اليابان رقما قياسيا جديدا في عدد الميداليات الذهبية التي أحرزتها خلال دورة أولمبية واحدة عبر حصد 17 ذهبية في أولمبياد طوكيو.

ورفعت اليابان رصيدها من الميداليات الذهبية في أولمبياد طوكيو إلى 17 ميدالية مع انقضاء نصف المنافسات فقط، وذلك بعد التتويج بذهبية مسابقة المبارزة بالشيش لفرق الرجال للمرة الأولى في وقت سابق اليوم.

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وحصدت اليابان تسع ذهبيات في منافسات الجودو من أصل 14 مسابقة جرت حتى الآن.

ونالت اليابان حتى الآن 28 ميدالية بواقع 17 ذهبية وأربع فضيات وسبع برونزيات بعد أن حصدت قبل خمسة أعوام أكبر عدد من الميداليات الأولمبية في تاريخها بالتتويج بـ41 ميدالية في دورة ريو 2016 بواقع 12 ذهبية وثمان فضيات و21 برونزية.

وبلغ أكبر عدد من الميداليات الذهبية التي حققتها اليابان من قبل ، 16 ميدالية وذلك في دورتي طوكيو 1964 وأثينا 2004.