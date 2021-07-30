منتخب الطائرة التونسي يتلقى هزيمته الرابعة توالياً

تلقى المنتخب التونسي هزيمته الرابعة على التوالي في منافسات الكرة الطائرة للرجال ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو وخسر أمام نظيره الأرجنتيني 2 - 3 يوم الجمعة في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية.

وبدا أن المنتخب التونسي في طريقه لحصد الفوز بعد تعادله 2 - 2 عقب تأخره في أول شوطين لكن الأرجنتين استعادت اتزانها في الرمق الأخير من المباراة لتخطف الفوز.

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وحسم الفريق الأرجنتيني الفوز بنتيجة 3 - 2 بواقع أشواط 25 - 23 و25 - 23 و19 - 25 و18 - 25 و15- 8.