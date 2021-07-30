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منتخب الطائرة التونسي يتلقى هزيمته الرابعة توالياً

من لقاء المنتخب التونسي ضد الأرجنتين

منتخب الطائرة التونسي يتلقى هزيمته الرابعة توالياً

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طوكيو - د ب أ

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تلقى المنتخب التونسي هزيمته الرابعة على التوالي في منافسات الكرة الطائرة للرجال ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو وخسر أمام نظيره الأرجنتيني 2 - 3 يوم الجمعة في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية.

وبدا أن المنتخب التونسي في طريقه لحصد الفوز بعد تعادله 2 - 2 عقب تأخره في أول شوطين لكن الأرجنتين استعادت اتزانها في الرمق الأخير من المباراة لتخطف الفوز.

وحسم الفريق الأرجنتيني الفوز بنتيجة 3 - 2 بواقع أشواط 25 - 23 و25 - 23 و19 - 25 و18 - 25 و15- 8.

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