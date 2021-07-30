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هنداوي يقود مصر إلى دور الثمانية في منافسات اليد

هنداوي خلال المواجهة

هنداوي يقود مصر إلى دور الثمانية في منافسات اليد

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طوكيو - د ب أ

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حجز المنتخب المصري مقعده في دور الثمانية لمنافسات كرة اليد للرجال ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو بفوزه المثير على نظيره السويدي 27 - 22 يوم الجمعة في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة 13 - 9 ثم واصل الفريق المصري سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني ليخرج فائزا بفارق خمسة أهداف.

وحقق الفريق المصري فوزه الثالث مقابل خسارة وحيدة ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني ويضمن الصعود لدور الثمانية.

وجاء المنتخب السويدي في المركز الثالث بست نقاط وبفارق الأهداف خلف مصر بعدما تعرض لهزيمته الأولى عقب فوزه ثلاث مرات متتالية.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كلا المجموعتين إلى دور الثمانية.

وضمن المجموعة ذاتها حققت البحرين انتصارا ثمينا وتغلبت على اليابان 32 - 30.

وتفوق الفريق الياباني خلال الشوط الأول 17 - 16 لكن المنتخب البحريني قلب الموازين لصالحه خلال الشوط الثاني الذي تفوق خلاله بنتيجة 16 - 13 ليحسم المباراة لصالحه.

وجاء فوز البحرين بعد ثلاث هزائم متتالية في المجموعة الثانية أمام السويد والبرتغال والدنمارك.

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