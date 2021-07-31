إسبانيا تحرز ذهبية رماية الحفرة للفرق المختلطة بأولمبياد طوكيو

أحرزت إسبانيا اليوم السبت الميدالية الذهبية في رماية الحفرة (تراب) للفرق المختلطة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتفوق الفريق الإسباني، الذي يضم ألبيرتو فرنانديز مونيوز وفاطمة جالفز، في النهائي على فريق سان مارينو، الذي يضم جيان ماركو بيرتي وأليساندرا بيريلي، والذي أحرز بذلك الميدالية الفضية.

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وفي وقت سابق اليوم، أحرزت أمريكا الميدالية البرونزية للمسابقة، حيث تفوق الفريق الأمريكي، الذي يضم برايان بروس ومادلين آن برناو، على نظيره السلوفاكي، الذي يضم إريك فارجا وسوزانا ستيفيسيكوفا، في مواجهة حسم الميدالية البرونزية.