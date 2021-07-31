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إسبانيا تهزم ساحل العاج بخماسية وتصعد لنصف النهائي

من الخماسية

إسبانيا تهزم ساحل العاج بخماسية وتصعد لنصف النهائي

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طوكيو - د ب أ

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تأهل المنتخب الإسباني إلى المربع الذهبي لمنافسات كرة القدم رجال في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه الماراثوني على نظيره الإيفواري 5 - 2 اليوم السبت في دور الثمانية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 - 2، لكن الماتادور الإسباني حسم الفوز في الوقت الإضافي بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية. ويدين الفريق الإسباني بالفضل في هذا الفوز لرافاييل مير فيسينتي الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك)

وتقدم إيريك بايلي بهدف لأفيال كوت ديفوار في الدقيقة العاشرة ثم تعادل داني أولمو لإسبانيا في الدقيقة 30.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، أحرز ماكس آلان جاردل الهدف الثاني للفريق الإيفواري لكن بعدها بدقيقتين خطف رافاييل مير فيسينتي هدف التعادل القاتل لإسبانيا.

وفي الوقت الإضافي أحرز ميكيل اويارزابال الهدف الثالث لإسبانيا من ضربة جزاء في الدقيقة 98 ثم تكفل مير فيسينتي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 117 و120.

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