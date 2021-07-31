.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأميركي برومل يتقدم بصعوبة في تصفيات سباق 100 متر.. ودي غراس يتصدر المشهد

الكندي دي غراس

الأميركي برومل يتقدم بصعوبة في تصفيات سباق 100 متر.. ودي غراس يتصدر المشهد

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تأهل الأميركي ترايفون برومل بصعوبة إلى المربع الذهبي لسباق 100 متر عدو للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وحل برومل، متصدر منافسات الموسم الحالي، بزمن بلغ 9.77 ثانية، في المركز الرابع في التصفيات مسجلا 10.05 ثانية، اليوم السبت.

ولكن العداء الأميركي استفاد من الإعلان عن تأهله ضمن ثلاثة عدائين عبر الزمن الذي سجلوه خلال التصفيات، التي أنهوها خارج المراكز الثلاثة الأولى.

وتصدر الكندي اندري دي غراس، صاحب برونزية أولمبياد، ريو 2016 ولقب بطولة العالم في 2015 و2019، التصفيات مسجلا 9.91 ثانية، وتفوق على الإيطالي لامينت مارسيل ياكوبس الذي سجل رقما قياسيا على مستوى بلاده بإنهاء التصفيات في 9.94 ثانية.

وتأهل للمربع الذهبي أيضا، الذي يقام غدا الأحد، كل من الجامايكي يوهان بليك والجنوب إفريقي اكاني سيمبيني والأميركيان روني باكر وفريد كيرلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق "أغلى بطاطس مقلية بالعالم"!
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
الأكثر قراءة
جديد جديد "فتاة الهوهوز" بمصر.. 3 مقاطع جديدة ومدّ الحبس 15 يوما
مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم
شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان
مذبحة عنصرية في تركيا.. تصفية 7 من عائلة كردية بالرصاص     مذبحة عنصرية في تركيا.. تصفية 7 من عائلة كردية بالرصاص    
واقعة جديدة.. مصري يسقط متوفى أثناء مطاردة زوجته في الشارع واقعة جديدة.. مصري يسقط متوفى أثناء مطاردة زوجته في الشارع
السيسي يقرر علاج طفلة فلسطينية تعاني من مرض خطير السيسي يقرر علاج طفلة فلسطينية تعاني من مرض خطير
قبل أن تذهب
استقالات وخلافات داخل "النهضة" احتجاجًا على إدارة الغنوشي للأزمة الحالية
استقالات وخلافات داخل "النهضة" احتجاجًا على إدارة الغنوشي للأزمة الحالية
اكتشف المزيد