الأميركي برومل يتقدم بصعوبة في تصفيات سباق 100 متر.. ودي غراس يتصدر المشهد

تأهل الأميركي ترايفون برومل بصعوبة إلى المربع الذهبي لسباق 100 متر عدو للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وحل برومل، متصدر منافسات الموسم الحالي، بزمن بلغ 9.77 ثانية، في المركز الرابع في التصفيات مسجلا 10.05 ثانية، اليوم السبت.

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ولكن العداء الأميركي استفاد من الإعلان عن تأهله ضمن ثلاثة عدائين عبر الزمن الذي سجلوه خلال التصفيات، التي أنهوها خارج المراكز الثلاثة الأولى.

وتصدر الكندي اندري دي غراس، صاحب برونزية أولمبياد، ريو 2016 ولقب بطولة العالم في 2015 و2019، التصفيات مسجلا 9.91 ثانية، وتفوق على الإيطالي لامينت مارسيل ياكوبس الذي سجل رقما قياسيا على مستوى بلاده بإنهاء التصفيات في 9.94 ثانية.

وتأهل للمربع الذهبي أيضا، الذي يقام غدا الأحد، كل من الجامايكي يوهان بليك والجنوب إفريقي اكاني سيمبيني والأميركيان روني باكر وفريد كيرلي.