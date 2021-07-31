الجامايكية تومسون تسجل رقماً قياسياً وتفوز بذهبية سباق 100 متر

احتفظت الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه بذهبية أشهر سباق سرعة في العالم لمسافة 100م، السبت في أولمبياد طوكيو، حارمة مواطنتها شيلي آن-فرايزر برايس من تحقيق ثلاثية تاريخية.

وسجلت تومسون (29 عاما)، بطلة ريو 2016، رقماً أولمبياً قدره 10.61 ث، مسجلة ثاني أسرع رقم في التاريخ ومحطمة رقم الراحلة الأميركية فلورنث غريفيث جوينر التي تحمل أيضاً الرقم العالمي (10.40 ث). تقدّمت على فرايزر-برايس البالغة 34 عاما (10.74 ث) التي كانت تنوي أن تصبح أول عداءة تحرز ثلاث ذهبيات في سباق فردي بعد تتويجها في بكين 2008 ولندن 2012، فيما أكملت الجامايكية الثالثة شيريك جاكسون المنصة بتسجيلها 10.76 ث.