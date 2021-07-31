الجامايكية فريزر - برايس تتصدر تصفيات سباق 100 متر

تأهلت العداءة الجامايكية شيلي-آن فريزر- برايس، لنهائي سباق 100 متر عدو للسيدات ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن تصدرت التصفيات التي جرت اليوم السبت.

وتتطلع فريزر-برايس إلى أن تصبح أول عداءة في تاريخ الأولمبياد تفوز بسباق 100 متر عدو للسيدات ثلاث مرات.

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وأنهت فرازر برايس الحائزة على ذهبية دورتي 2008 و2012، الدور قبل النهائي من التصفيات في 10.73 ثوان وسط مدرجات خالية في استاد طوكيو الوطني. وجاءت الجامايكية الأخرى إيلين طومبسون حيره في المركز الثاني مسجلة 10.76 ثانية.

وصعدت الإيفوارية ماري جوزي تا لو والجامايكية شيريكا جاكسون إلى النهائي بزمن بلغ 10.79 ثانية كما لحقت بهما السويسريتان موجينجا كامبوندجي (10.96 ثانية) وايلا دل بونتي (11.01 ثانية) وأيضا صعدت للنهائي كل من الأميركية تيانا دانييلز (10.98 ثانية) والبريطانية داريل نيتا (11 ثانية).