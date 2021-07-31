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الرباع فارس حسونة يمنح قطر أول ذهبية أولمبية في تاريخها

القطري فارس

الرباع فارس حسونة يمنح قطر أول ذهبية أولمبية في تاريخها

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طوكيو - د ب أ

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توج الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة الباخ بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال للرجال وزن 96 كغم ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء فوز الباخ بذهبية طوكيو بعد أن نال فضية بطولة العالم في 2019، وسجل الباخ رقما قياسيا أولمبيا، 225 كغم، في منافسات النتر وحاول أن يسجل رقما قياسيا عالميا خلال محاولته الأخيرة برفع 232 كجم، لكنه أخفق.

وسجل الباخ 177 كغم في منافسات الخطف و225 كغم في منافسات النتر، بوزن إجمالي 402 كغم وهو رقم قياسي أولمبي أيضا.

وحصد الفنزويلي كيدومار جيوفاني فالينيا سانشيز الميدالية الفضية، مسجلا 177 كغم في الخطف و210 كغم في النتر بوزن إجمالي 387 كغم. وأحرز الجورجي انتون بليسنوي الميدالية البرونزية مسجلا 177 كغم في الخطف و210 كغم في النتر بوزن إجمالي 387 كغم.

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