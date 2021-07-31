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السويسرية بليندا بنتشيتش تحرز ذهبية فردي التنس للسيدات

بليندا بنتشيتش
بنتشيتش باتت أول سيدة سويسرية تحرز ذهبية التنس

السويسرية بليندا بنتشيتش تحرز ذهبية فردي التنس للسيدات

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طوكيو - رويترز

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تغلبت السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة 12 عالميا على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة 7-5 و2-6 و6-3 لتحرز ذهبية فردي التنس للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020 يوم السبت، لتصبح أول سيدة سويسرية تحرز ميدالية ذهبية في التنس.

ويمكن لبنتشيتش البالغ عمرها 24 عاما، التي انتصرت في ساعتين ونصف الساعة، أن تحصد ذهبية اخرى عندما تواجه مع مواطنتها فيكتوريا جولبيتش الثنائي التشيكي المصنف الأول والمؤلف من باربورا ستريتسوفا وكاترينا سينياكوفا في نهائي زوجي السيدات الأحد.

وبنتشيتش أيضا أول سويسرية تحصد ذهبية الفردي منذ فوز مواطنها مارك روسي بذهبية فردي الرجال في برشلونة 1992، ويمكن أن تصبح رابع سيدة في التاريخ تحصد ذهبية الفردي والزوجي في الأولمبياد.

وبدأ النهائي بمعركة عصيبة، حيث كافحت اللاعبتان للاحتفاظ بإرسالهما قبل أن تتفوق بنتشيتش وتحسم المجموعة الأولى على حساب اللاعبة التشيكية المصنفة 42 عالميا.

وانتفضت فوندروسوفا في المجموعة الثانية، وكسرت إرسال منافستها مرتين لتفرض عليها خوض مجموعة فاصلة.

وحصلت بنتشيتش على وقت مستقطع لعلاج إصابة في أصبع القدم بينما كانت متقدمة 4-3 في المجموعة الحاسمة، لكنها عادت لتكسر إرسال منافستها وتفوز بالمباراة.

واحتفلت في الملعب عندما أرسلت فوندروسوفا ضربة خلفية خارج الملعب لتحسم اللاعبة السويسرية الفوز بالمباراة والذهبية.

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