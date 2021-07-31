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إيقاف النيجيرية أوكاغباري من المشاركة في أولمبياد طوكيو

العداءة النيجيرية

إيقاف النيجيرية أوكاغباري من المشاركة في أولمبياد طوكيو

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طوكيو - د ب أ

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أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى اليوم السبت فرض الإيقاف المؤقت على مشاركة العداءة النيجيرية بليسنغ أوكاغباري في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما كشفت اختبارات المنشطات عن استخدامها هرمون نمو بشري.

وجاءت نتائج تحليل العينة التي سحبت منها في 19 يوليو الجاري، إيجابية وأظهرت استخدام مادة محظورة، وقد أبلغ المختبر وحدة نزاهة ألعاب القوى بالنتائج أمس الجمعة. وكان من المفترض أن تخوض أوكاغباري الدور قبل النهائي لسباق 100 متر اليوم السبت.

وكانت أوكاغباري قد حققت الفوز بسهولة في التصفيات أمس الجمعة مسجلة 11.05 ثانية ومتفوقة على البريطانية آشا فيليب وتينيا جايثر من جزر الباهاما.

وكانت أوكاغباري قد أحرزت ميدالية فضية في الوثب الطويل في أولمبياد بكين 2008، وتحمل الزمن القياسي على مستوى ألعاب الكومنويلث في سباق 100 متر.

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