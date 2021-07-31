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بريطانيا تتوج بذهبية سباق 4×100 متر تتابع للفرق المختلطة

الفريق البريطاني

بريطانيا تتوج بذهبية سباق 4×100 متر تتابع للفرق المختلطة

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - د ب أ

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توجت بريطانيا اليوم السبت بالميدالية الذهبية لسباق 4×100 متر تتابع متنوع للفرق المختلطة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأنهى الفريق البريطاني، الذي يضم كاثلين داوسون وجيمس غاي وآنا هوبكن وآدم بيتي، السباق في ثلاث دقائق و37.58 ثانية محطما الزمن القياسي العالمي ومحرزا أول ميدالية ذهبية أولمبية للسباق الذي يدرج للمرة الأولى ضمن الدورات الأولمبية.

وجاء الفريق الصيني، الذي يضم تشانغ يوفي وزيبي يان ويانج جونشوان وتشو جيايو، في المركز الثاني بزمن ثلاث دقائق و38.86 ثانية ليحرز الميدالية الفضية.

واحتل الفريق الأسترالي، الذي يضم كايلي ماكيون وإيما ماكيون وزاك ستوبليتي كوك وماثيو تمبل، المركز الثالث بزمن ثلاث دقائق و38.95 ثانية لينتزع الميدالية البرونزية.

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