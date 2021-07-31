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بريطانيا تحقق أول ذهبية أولمبية في الترايثلون للفرق المختلطة

تتويج الفائزين

بريطانيا تحقق أول ذهبية أولمبية في الترايثلون للفرق المختلطة

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طوكيو - د ب أ

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توجت بريطانيا اليوم السبت بأول ميدالية ذهبية أولمبية في الترايثلون بالتتابع لفئة الفرق المختلطة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، بينما أحرزت أمريكا الميدالية الفضية وفازت فرنسا بالبرونزية.

وسجل الفريق البريطاني، الذي يضم جورجيا تايلور براون وجيسيكا ليرمونث وأليكس يي وجوناثان براونلي، ساعة واحدة و23 دقيقة و41 ثانية.

وجاء ذلك بعد أن أحرزت جورجيا تايلور براون الميدالية الفضية في الترايثلون لفئة فردي السيدات يوم الثلاثاء الماضي، كما أحرز أليكس يي فضية الترايثلون لفردي الرجال يوم الاثنين الماضي.

وأحرز الفريق الأمريكي، الذي يضم كيفن ماكدويل ومورجان بيرسون وتايلور نيب وكيتي زافيريس، الميدالية الفضية بعدما أنهى المنافسات في المركز الثاني مسجلا ساعة واحدة و23 دقيقة و55 ثانية.

بينما جاء الفريق الفرنسي، الذي يضم كاساندرا بيوجراند ودوريان كونينكس وفنسنت لويس وليوني بيريولت، في المركز الثالث مسجلا ساعة واحدة و24 دقيقة وأربع ثوان ليحرز البرونزية.

وضم كل فريق في مسابقة التتابع للفرق المختلطة التي أقيمت بذلك للمرة الأولى في الأولمبياد، لاعبين ولاعبتين وقد خاض كل متسابق سباق السباحة لمسافة 300 متر وسباق الدراجات لمسافة 8ر6 كيلومتر والعدو لمسافة كيلومترين.

وكانت مسابقة التتابع للفرق المختلطة قد أقيمت أول مرة في بطولة العالم 2009 في مدينة دي موين بولاية آيوا الأمريكية.

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