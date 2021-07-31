لاعب السلة النيجيري ميتو ينتقد حكومة بلاده

انتقد لاعب السلة النيجيري شيميزي ميتو ومدرب فريقه مايكل براون حكومة نيجيريا ولجنتها الأولمبية بسبب قلة الدعم المقدم لبعثة الدولة الإفريقية المشاركة في دورة ألعاب طوكيو الصيفية يوم السبت.

وجاء التعليقات بعد إيقاف العداء النيجيري بليسينغ أوكاغباري بصفة مبدئية بعد نتيجة فحص إيجابية أظهرت وجود هرمون النمو البشري وكذلك استبعاد 10 رياضيين في منافسات المضمار والميدان لعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات الفحوص فيهم.

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وقال ميتو في مؤتمر صحفي بعد أن خسر فريقه مباراته الأولى في مواجهة إيطاليا في الدور التمهيدي يوم السبت: حكومة نيجيريا ولجنتها الأولمبية تصعبان مهمتنا ومن ثم فإننا لا نتمكن من التركيز على أدائنا الرياضي.

وأضاف لاعب سكرامنتو كينغز المنافس في دوري السلة الأميركي: من الصعب للغاية الانطلاق والسعي إلى التركيز على مباراة في كرة السلة بينما يتعين عليك التعامل مع الكثير من الأمور الأخرى خارج الملعب.

وقال المدرب براون إن يعض مدربي الفريق وأفراد طاقمه الفني لا يزالوا عالقين في الفنادق وغير قادرين على مساعدة الفريق.