.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لاعب السلة النيجيري ميتو ينتقد حكومة بلاده

ميتو نيجيريا إيطاليا
شيميزي خلال المباراة التي خسرتها نيجيريا أمام إيطاليا

لاعب السلة النيجيري ميتو ينتقد حكومة بلاده

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انتقد لاعب السلة النيجيري شيميزي ميتو ومدرب فريقه مايكل براون حكومة نيجيريا ولجنتها الأولمبية بسبب قلة الدعم المقدم لبعثة الدولة الإفريقية المشاركة في دورة ألعاب طوكيو الصيفية يوم السبت.

وجاء التعليقات بعد إيقاف العداء النيجيري بليسينغ أوكاغباري بصفة مبدئية بعد نتيجة فحص إيجابية أظهرت وجود هرمون النمو البشري وكذلك استبعاد 10 رياضيين في منافسات المضمار والميدان لعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات الفحوص فيهم.

وقال ميتو في مؤتمر صحفي بعد أن خسر فريقه مباراته الأولى في مواجهة إيطاليا في الدور التمهيدي يوم السبت: حكومة نيجيريا ولجنتها الأولمبية تصعبان مهمتنا ومن ثم فإننا لا نتمكن من التركيز على أدائنا الرياضي.

وأضاف لاعب سكرامنتو كينغز المنافس في دوري السلة الأميركي: من الصعب للغاية الانطلاق والسعي إلى التركيز على مباراة في كرة السلة بينما يتعين عليك التعامل مع الكثير من الأمور الأخرى خارج الملعب.

وقال المدرب براون إن يعض مدربي الفريق وأفراد طاقمه الفني لا يزالوا عالقين في الفنادق وغير قادرين على مساعدة الفريق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق "أغلى بطاطس مقلية بالعالم"!
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
الأكثر قراءة
جديد جديد "فتاة الهوهوز" بمصر.. 3 مقاطع جديدة ومدّ الحبس 15 يوما
مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم
شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
مذبحة عنصرية في تركيا.. تصفية 7 من عائلة كردية بالرصاص     مذبحة عنصرية في تركيا.. تصفية 7 من عائلة كردية بالرصاص    
واقعة جديدة.. مصري يسقط متوفى أثناء مطاردة زوجته في الشارع واقعة جديدة.. مصري يسقط متوفى أثناء مطاردة زوجته في الشارع
قبل أن تذهب
قمة لدعم التعليم في بريطانيا.. وجمع 4 مليارات دولار
قمة لدعم التعليم في بريطانيا.. وجمع 4 مليارات دولار
اكتشف المزيد