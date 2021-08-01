ألمانيا تستبعد إنهاء الأولمبياد ضمن المراكز الأولى لجدول الميداليات

استبعد المسؤولون الأولومبيون الألمان أن تنهي بعثة ألمانيا مشوارها في أولمبياد طوكيو 2020 ضمن المراكز الست الأولى في جدول الميداليات بعد حصد عدد أقل من الميداليات مع انقضاء النصف الأول من دورة الألعاب الصيفية مقارنة بإنجازات البعثة الألمانية قبل خمسة أعوام في أولمبياد ريو 2016.

وفازت ألمانيا بثلاث ميداليات ذهبية بجانب أربع فضيات و11 برونزية بإجمالي 18 ميدالية في أول ثمانية أيام من أولمبياد طوكيو مقارنة بثماني ميداليات ذهبية حصدتها البعثة في المرحلة ذاتها من أولمبياد ريو.

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وقال ديرك شيملبفنيغ رئيس البعثة الألمانية في طوكيو اليوم الأحد "المؤشرات توضح أنه لا يمكن احتلال أحد المراكز الستة الأولى بعد الآن ، نتوقع إنهاء المنافسات بين المركز الثامن والثاني عشر".

واحتلت البعثة الألمانية المركز الخامس في أولمبياد ريو بإجمالي 42 ميدالية بعد أن حلت في المركز السابع في أولمبياد لندن 2012.