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المعارضة: العداءة البيلاروسية تعرضت إلى محاولة اختطاف

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تيمانوفسكايا تم منعها من المشاركة في أولمبياد طوكيو

المعارضة: العداءة البيلاروسية تعرضت إلى محاولة اختطاف

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - د ب أ

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زعمت المعارضة في بيلاروسيا أن السلطات المحلية حاولت اختطاف العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا، بعد أن تم منعها من المشاركة في منافسات ألعاب القوى بدورة طوكيو الأولمبية، مشيرة إلى أن السلطات بذلت محاولات لإعادتها إلى بلادها.

وباتت تيمانوفسكايا الآن تحت حماية الشرطة اليابانية، وقالت "أنا بأمان الآن" بحسب مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسية المعارضة.

وكشفت وسائل إعلام بيلاروسية مستقلة أن تيمانوفسكايا (24 عاماً) تم ترحيلها إلى المطار بعد أن أدلت بتصريحات انتقادية بشأن مسؤولي الرياضة البيلاروسيين في طوكيو.

وكان مقررا أن تتنافس تيمانوفسكايا في تصفيات سباق 200 متر يوم الاثنين، لكن اللجنة الأولمبية البيلاروسية ذكرت في بيان أن العداءة خضعت لفحص طبي ولن تشارك بسبب "حالتها النفسية والعاطفية".

لكن مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسية نشرت مقطع فيديو على "تيليغرام" يوضح فيه أن ضغوطا مورست على تيمانوفسكايا، ليتم استبعادها من الألعاب ونقلها جوا من اليابان على عكس إرادتها.

وتخطط تيمانوفسكايا لطلب اللجوء في أوروبا من خلال الاتصال بالسفارة النمساوية في العاصمة اليابانية، وفقا لمؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسية.

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