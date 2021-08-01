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بايلز تنسحب من نهائي مسابقة الحركات الأرضية

الرياضية الأميركية

بايلز تنسحب من نهائي مسابقة الحركات الأرضية

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طوكيو - فرانس برس

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انسحبت نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز من نهائي مسابقة الحركات الأرضية الذي يقام الاثنين، وفق ما أعلن اتحاد بلادها للرياضة الأحد، بعد يوم واحد من انسحابها أيضاً من نهائيين أخريين.

وجاء في تغريدة للاتحاد "انسحبت سيمون من نهائي الحركات الأرضية وستتخذ قرارها بشأن عارضة التوازن في وقت لاحق من هذا الاسبوع"، ليرتفع عدد المسابقات التي انحسبت منها إلى خمسة.

وكانت بايلز صدمت العالم الثلاثاء عندما انسحبت من نهائي المسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط بسبب مشاكل في "الصحة الذهنية"، قبل أن تعلن في اليوم التالي انسحابها أيضاً من المسابقة ذاتها للفردي وعدم الدفاع عن لقبها.

وأعلنت السبت أيضاً انسحابها من حصان القفز والعارضتين مختلفتي الارتفاع.

وتطرّقت بايلز، التي حصدت أربع ذهبيات في أولمبياد ريو، إلى صحتها الذهنية، وتحدّثت عن "الالتواءات" (فقدان التوازن وإدراك المكان في الهواء)، وهي ظاهرة معروفة في عالم الجمباز والترامبولين.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الجمعة ببايلز، معتبراً أنها "شجاعة" للتحدث علناً عن مشاكل نفسية.

وكانت بايلز أحرزت ذهبية حصان القفز والحركات الأرضية والمسابقة الكاملة في الفئتين في ريو، إضافة إلى برونزية عارضة التوازن.

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