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ترحيل عداءة بيلاروسية من طوكيو "قسراً"

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تيمانوفسكايا وصفت بيان اللجنة الأولمبية البيلاروسية بالكذبة

ترحيل عداءة بيلاروسية من طوكيو "قسراً"

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طوكيو - د ب أ

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لن تشارك العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، حسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية المحلية يوم الأحد، فيما كشفت جماعة معارضة أن طردها من اليابان كان قسريا.

وبحسب وسائل إعلام بيلاروسية، فقد تم ترحيل تيمانوفسكايا (24 عاماً) بالفعل إلى المطار بعد أن أدلت بتصريحات انتقادية بشأن مسؤولي الرياضة البيلاروسيين في طوكيو.

وتحدثت مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسية المعارضة على حسابها بتطبيق "إنستغرام" يوم عن رحيل تيمانوفسكايا القسري.

ونشرت المؤسسة على تطبيق "تيليغرام" مقطع فيديو توضح فيه تيمانوفسكايا أنه تم الضغط عليها وأنه تم إخراجها من اليابان ضد إرادتها.

وفي المقابل، ذكر بيان للجنة الأولمبية في بيلاروس أن العداءة خضعت لفحص طبي، موضحا أنها لن تشارك في الأولمبياد بسبب حالتها النفسية والعاطفية، بينما وصفت تيمانوفسكايا، على حسابها في "إنستغرام" بيان اللجنة بأنه كذبة.

وكان مقررا أن تخوض تيمانوفسكايا تصفيات سباق 200 متر الاثنين.

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