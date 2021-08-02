أميركا تتغلب على فرنسا في كرة السلة للسيدات

تغلب منتخب الولايات المتحدة على منتخب فرنسا 93 - 82 يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بمنافسات كرة السلة للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتقدم المنتخب الفرنسي 22 - 19 في الربع الأول، قبل أن يفوز المنتخب الأميركي بالربع الثاني بنتيجة 31 - 22.

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وفي الربع الثالث عاد المنتخب الفرنسي للتقدم بنتيجة 23 - 21، قبل أن يفوز المنتخب الأمريكي بالربع الرابع والأخير بنتيجة 22 - 15.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، حقق المنتخب الياباني فوزا كبيرا على نظيره النيجيري 102 - 83.

وفاز المنتخب الياباني بالربع الأول والثاني والثالث بواقع 30 - 22 و21 - 16 و33- 19، قبل أن يحقق المنتخب النيجيري الفوز في الربع الرابع والأخير بنتيجة 26 - 18.