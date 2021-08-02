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المغربي البقالي يفوز بذهبية 3 آلاف متر موانع

سفيان البقالي
البقالي أنهى هيمنة العدائين الكينيين على السباق

المغربي البقالي يفوز بذهبية 3 آلاف متر موانع

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طوكيو - د ب أ

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توج المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية لسباق ثلاثة آلاف متر موانع للرجال يوم الاثنين ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020.

وأنهى البقالي هيمنة العدائين الكينيين على السباق وفاز به في ثماني دقائق و8.09 ثوان.

ونال البقالي أكبر جائزة في مسيرته بعدما حصد فضية وبرونزية في آخر نسختين من بطولة العالم لألعاب القوى.

وأحرز الإثيوبي لاميشا جيرما الميدالية الفضية في ثماني دقائق و10.38 ثوان، وحصد الكيني بنجامين كيجين الميدالية البرونزية في ثماني دقائق و11.45ثانية.

وفازت كينيا بآخر تسع ميداليات ذهبية لسباق ثلاثة آلاف متر موانع، بدءا من دورة 1984 وحتى ريو 2016، وفي الواقع نالت ألقاب السباق في كل النسخ الأولمبية التي شاركت بها منذ عام 1968 بعد مقاطعة نسختي 1976 و1980.

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