ذهبية تاريخية لإندونيسيا في زوجي السيدات للريشة

نال الثنائي الإندونيسي غريسيا بولي وأبرياني راهايو المصنف السادس عالميا ذهبية زوجي السيدات في منافسات الريشة الطائرة بأولمبياد طوكيو يوم الاثنين وحصل الزوجي الصيني تشين جينغ تشين وجيا يي فان على الفضية بعد الخسارة 21-19 و21-15.



ولم يسبق لإندونيسيا الفوز بميدالية ذهبية في زوجي السيدات وهي مسابقة هيمنت عليها الصين في السابق.



وقالت بولي (33 عاما) التي بدأت حلمها الأولمبي قبل عقدين: قال لي الناس لن تنجحي أبدا لأن إندونيسيا لا تملك تاريخا في زوجي السيدات، لكني نجحت في الرد عليهم اليوم.



وتعانقت بولي وراهايو عقب الانتصار وغالبتا الدموع أثناء عزف النشيد الوطني.



وفي لفتة على الروح الرياضية دعتا الثنائي الفائز بالفضية والبرونزية إلى منصة التتويج للحصول على صورة جماعية.

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