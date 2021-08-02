متطوع في الأولمبياد يصطدم بسيدتين ويلوذ بالفرار

كشف تقرير إخباري يوم الاثنين، أن متطوعا في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، تورط في حادث بإحدى سيارات الأولمبياد ولاذ بالفرار عقب إصابة سيدتين.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الشرطة أن السائق، وهو رجل في الخمسينات من عمره، صدم سيارتين خلال قيامه بنقل أحد إداريي الأولمبياد من طوكيو إلى مدينة تشيبا يوم الأحد، وتسبب في إصابة سيدتين جرى نقلهما إلى المستشفى.

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وأضافت وكالة أنباء "كيودو" أن حافلة تقل 11 من لاعبي تنس الطاولة من فرنسا وأستراليا، تعرضت لتصادم من جانب شاحنة على الطريق نفسه، لكن لم تقع أية إصابات.