"كاس" ترفض طلب العداءة البيلاروسية

رفضت المحكمة الدولي للتحكيم الرياضي "كاس" استئنافا عاجلا تقدمت به العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا من أجل السماح لها بالمشاركة في منافسات تصفيات سباق 200 متر في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين بعد استبعادها من قبل سلطات بلادها.



وطلبت العداءة من المحكمة إلغاء القرار الذي اتخذته اللجنة الأولمبية البيلاروسية، والذي منع تيمانوفسكايا من المشاركة في السباق، ولكن المحكمة ذكرت أن طلب تيمانوفسكايا قوبل بالرفض لأنها لم تتمكن من إثبات قضيتها.



وفي وقت سابق، منحت السفارة البولندية في طوكيو تأشيرة دخول إنسانية للعداءة، عقب ما وصفته بمحاولة اختطاف لإعادتها قصرا إلى وطنها بعدما انتقدت مسؤولي الرياضة في بيلاروس.



وتم التقاط صور لتيمانوفسكايا وهي تدخل السفارة البولندية في طوكيو، وذكرت تقارير إعلامية أنها طلبت اللجوء إليها وأن بإمكانها أن تسافر إلى وارسو يوم الأربعاء، وعرضت دول بولندا والتشيك وسلوفينيا المساعدة.



وكتب نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش عبر "تويتر": بولندا ستفعل أي شيء ضروري لمساعدتها في استكمال مسيرتها الرياضية.

وأصبح مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية على علم بموقف تيمانوفسكايا بعدما لجأت العداءة إلى الشرطة اليابانية في المطار، وفقا لما ذكرته ماسا تاكايا المتحدث الرسمي باسم أولمبياد طوكيو.



وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الاثنين أن العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا في أمن وسلامة، وذلك بعد مزاعم بتعرضها لمحاولة اختطاف.

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وادعت المعارضة في بيلاروس الأحد أن سلطات البلاد حاولت اختطاف تيمانوفسكايا، وإجبارها على الرحيل عن أولمبياد طوكيو والعودة لوطنها.

وقال مارك أدامز، المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، أن تيمانوفسكايا قضت الليلة في فندق بمطار طوكيو هانيدا الدولي، في بيئة آمنة.

وطلبت اللجنة الأولمبية الدولية من اللجنة الأولمبية البيلاروسية تقريرا مكتوبا بشأن هذه المسألة.



وقال أدامز إن ممثلين عن اللجنة الأولمبية الدولية تحدثوا إلى تيمانوفسكايا الليلة، حيث أكدت لهم أنها تشعر بالأمان.



وذكرت اللجنة الأولمبية البيلاروسية في بيان أن العداءة تم فحصها من قبل طبيب وأنها لن تشارك في تصفيات سباق 200 متر بسبب حالتها النفسية.