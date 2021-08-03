الشكوك تحاصر إنجاز بطل سباق 100 متر.. ومسؤول يدافع عنه

وصف جيوفاني مالاغو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية ما يتردد من شكوك حول نزاهة العداء الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس الفائز بسباق 100 متر في طوكيو ووصف هذه الأقاويل بأنها مخجلة وغير مقبولة.

وفجر جاكوبس (26 عاما) مفاجأة كبيرة عندما توج بذهبية السباق الشهير يوم الأحد الماضي مسجلا رقما قياسيا أوروبيا جديدا هو 9.80 ثانية رغم أنه لم يكسر حاجز 10 ثوان حتى العام الحالي.

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لكن بعد هذا الانتصار غير المتوقع للعداء الإيطالي كتبت واشنطن بوست "تاريخ ألعاب القوى يلقي بشكوك حول النتائج الباهرة المفاجئة" في إشارة إلى مخالفات منشطات سابقة.

وأضافت الصحيفة الأميركية: جاكوبس يستحق فائدة الشك لكن رياضته لا تستحق.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن تاريخ ألعاب القوى الأسود مع المنشطات يعني أن ظهور أي نجم جديد سيثير المزيد من الشكوك.



لكن المسؤول الإيطالي يرفض الحديث عن وجود أي مخالفات من أي نوع، وقال مالاجو في تصريحات إذاعية في بلاده: تصريحات بعض زملائكم مؤسفة ومخجلة كثيرا في كل الجوانب.

وأضاف قوله: نحن نتحدث عن رياضيين في هذه الحالة وهم يخضعون لفحوص يومية منتظمة للكشف عن المنشطات.



وأكد مالاغو أن الفحوص تتضاعف عندما يسجل الرياضي أي أرقام قياسية على المستويين الوطني أو الدولي، هذا فعلا أمر مؤسف وهو يكشف كيف أن البعض لا يمكنهم تقبل الهزيمة.