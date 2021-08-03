.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الشكوك تحاصر إنجاز بطل سباق 100 متر.. ومسؤول يدافع عنه

مارسيل جاكوبس
جاكوبس فاز بذهبية سباق 100 متر

الشكوك تحاصر إنجاز بطل سباق 100 متر.. ومسؤول يدافع عنه

متابع الغاء المتابعة

روما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

وصف جيوفاني مالاغو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية ما يتردد من شكوك حول نزاهة العداء الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس الفائز بسباق 100 متر في طوكيو ووصف هذه الأقاويل بأنها مخجلة وغير مقبولة.

وفجر جاكوبس (26 عاما) مفاجأة كبيرة عندما توج بذهبية السباق الشهير يوم الأحد الماضي مسجلا رقما قياسيا أوروبيا جديدا هو 9.80 ثانية رغم أنه لم يكسر حاجز 10 ثوان حتى العام الحالي.

لكن بعد هذا الانتصار غير المتوقع للعداء الإيطالي كتبت واشنطن بوست "تاريخ ألعاب القوى يلقي بشكوك حول النتائج الباهرة المفاجئة" في إشارة إلى مخالفات منشطات سابقة.

وأضافت الصحيفة الأميركية: جاكوبس يستحق فائدة الشك لكن رياضته لا تستحق.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن تاريخ ألعاب القوى الأسود مع المنشطات يعني أن ظهور أي نجم جديد سيثير المزيد من الشكوك.

لكن المسؤول الإيطالي يرفض الحديث عن وجود أي مخالفات من أي نوع، وقال مالاجو في تصريحات إذاعية في بلاده: تصريحات بعض زملائكم مؤسفة ومخجلة كثيرا في كل الجوانب.

وأضاف قوله: نحن نتحدث عن رياضيين في هذه الحالة وهم يخضعون لفحوص يومية منتظمة للكشف عن المنشطات.

وأكد مالاغو أن الفحوص تتضاعف عندما يسجل الرياضي أي أرقام قياسية على المستويين الوطني أو الدولي، هذا فعلا أمر مؤسف وهو يكشف كيف أن البعض لا يمكنهم تقبل الهزيمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء
7 نصائح ذهبية للتحكم في حجم وجباتك الغذائية 7 نصائح ذهبية للتحكم في حجم وجباتك الغذائية
الأكثر قراءة
حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر
الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء
ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل! ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل!
هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد
قبل أن تذهب
المتحور دلتا يعيد الصين إلى المربع "صفر".. كيف؟
المتحور دلتا يعيد الصين إلى المربع "صفر".. كيف؟
اكتشف المزيد